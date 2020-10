Satriano – Richiesta convocazione Consiglio Comunale in seduta straordinaria ed urgente

Questa mattina, su iniziativa del gruppo consiliare Orizzonte 2030, con il coinvolgimento di tutti consiglieri di minoranza, è stata protocollata per mezzo pec, una richiesta di convocazione del Consiglio Comunale di Satriano, in seduta straordinaria ed urgente ex art.39, co.2, D.Lgs. n. 267/2000.

La richiesta, indirizzata al Presidente del Consiglio del Comune di Satriano, al Segretario Generale del Comune di Satriano e, p.c. al Sindaco del Comune di Satriano, chiede in sintesi:

1. Richiesta di annullamento della deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 15 ottobre 2020 avente ad oggetto “Interventi sulla Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2020 dovuti all’emergenza sanitaria COVID 19” per violazione di legge;

2. Assegnazione delle riduzioni TARI anche alle utenze domestiche;

3. Richiesta di revisione urgente del Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 in data 14/05/2014.

Si allega documento ufficiale.