Satriano, Scaramuzzino scende in campo con Basile: “L’unico cambiamento possibile”

La candidata sulle Comunali: “Serve un rinnovamento concreto”

A Satriano la campagna elettorale entra in una fase più intensa e registra anche la discesa in campo di Mariafrancesca Scaramuzzino. Imprenditrice, due lauree e un passato da campionessa sportiva nel bodybuilding, Scaramuzzino ha scelto di esporsi pubblicamente come candidata a consigliere a sostegno della candidatura a sindaco di Giuseppino Basile. La sua – dichiara Mariafrancesca Scaramuzzino in una nota – è “una proposta che punta sul cambiamento attraverso serietà, presenza e responsabilità”.

Nel quadro delle prossime Elezioni Amministrative, sono tre i candidati in corsa per la guida del Comune di Satriano: il sindaco uscente Massimiliano Chiaravalloti, Michele Drosi e, appunto, Giuseppino Basile. È in questo scenario che si inserisce la presa di posizione di Mariafrancesca Scaramuzzino.

Il cuore del suo messaggio è racchiuso in una frase che suona come una dichiarazione di principio e insieme come una linea politica ben definita: “L’unico cambiamento possibile è quello che nasce dall’impegno, dalla responsabilità”.

Parole con cui Mariafrancesca Scaramuzzino prova a segnare il perimetro della sua scelta, spiegando di aver maturato la decisione a partire dall’ascolto diretto della comunità.

“In queste settimane sto incontrando tante persone, ascoltando storie, esigenze, difficoltà, ma anche speranze. Ogni volta torno a casa con la stessa consapevolezza: Satriano ha tanto valore, ma ha bisogno di più attenzione, più presenza e più responsabilità”, afferma.

Nel suo intervento c’è anche un forte richiamo al legame costruito con il paese negli ultimi anni. “Io non sono nata a Satriano, ma negli ultimi dieci anni ho scelto di farne la mia casa, costruendo qui una parte importante della mia vita”, sottolinea, rivendicando così una relazione non formale con il territorio, ma fondata su una scelta di vita precisa.

A dare spessore emotivo e simbolico alla sua candidatura è poi il racconto di un episodio familiare che diventa metafora politica. “C’è un episodio che mi è stato raccontato tante volte, e che ho vissuto come una lezione di vita”, premette Mariafrancesca Scaramuzzino, prima di ricordare la storia delle difficoltà incontrate negli anni ’80 dalla sua famiglia durante la costruzione di una casa a Satriano. “Quando, negli anni ’80, la mia famiglia ha iniziato a costruire in una Satriano molto diversa da oggi, le fondamenta continuavano a crollare: il terreno sembrava non reggere. Ogni volta si poteva pensare di fermarsi, di lasciar perdere e invece no. Hanno ricominciato, ancora una volta, con fatica e pazienza, senza arrendersi, fino a quando quelle fondamenta sono diventate solide”.

È proprio da questa immagine delle fondamenta da ricostruire, con ostinazione e pazienza, che Scaramuzzino trae il senso della sua scelta politica. “Quella storia me la porto dentro, perché mi ha insegnato una cosa semplice, ma importante: le cose non cambiano da sole, serve dedizione e impegno”, dice.

Da qui la decisione di candidarsi e di sostenere il progetto politico guidato da Giuseppino Basile. “È con questo spirito che ho deciso di candidarmi alle Elezioni Amministrative del Comune, con il desiderio di dare un contributo concreto con serietà, rispetto e responsabilità”, afferma ancora, collocando la propria presenza dentro una proposta che punta a presentarsi come credibile e concreta.

Il messaggio finale è un appello diretto alla comunità e agli elettori che chiedono una svolta amministrativa reale. “Se anche tu credi che Satriano possa crescere davvero, allora stiamo andando nella stessa direzione”.