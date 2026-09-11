Satriano, scatta il divieto: acqua non potabile nel Centro Storico dopo i controlli dell’ASP

Emergenza idrica a Satriano dove, a seguito dei recenti esiti analitici pervenuti dall’ASP in data 11 settembre 2026, è stata accertata la non potabilità dell’acqua in due specifici punti di prelievo del centro storico: Piazza Spirito Santo e Largo Guarna.
In via precauzionale, l’amministrazione comunale ha disposto il divieto immediato di utilizzo dell’acqua proveniente dall’intera rete comunale del centro storico per diversi usi primari, fino a nuove disposizioni.
I divieti nello specifico
Il provvedimento vieta tassativamente l’impiego dell’acqua di rubinetto per:
Uso alimentare
Lavaggio e preparazione degli alimenti
Igiene orale
Lavaggio di stoviglie
Lavaggio di apparecchi sanitari
Lavaggio di oggetti destinati all’infanzia
Usi consentiti
L’amministrazione precisa tuttavia che la risorsa idrica potrà continuare a essere utilizzata esclusivamente per la pulizia della casa, il funzionamento degli impianti sanitari e per l’igiene della persona. Si attendono ulteriori aggiornamenti ufficiali a seguito dei prossimi campionamenti di verifica.