Satriano, scatta il divieto: acqua non potabile nel Centro Storico dopo i controlli dell’ASP


Emergenza idrica a Satriano dove, a seguito dei recenti esiti analitici pervenuti dall’ASP in data 11 settembre 2026, è stata accertata la non potabilità dell’acqua in due specifici punti di prelievo del centro storico: Piazza Spirito Santo e Largo Guarna.

In via precauzionale, l’amministrazione comunale ha disposto il divieto immediato di utilizzo dell’acqua proveniente dall’intera rete comunale del centro storico per diversi usi primari, fino a nuove disposizioni.

I divieti nello specifico
Il provvedimento vieta tassativamente l’impiego dell’acqua di rubinetto per:
​Uso alimentare
​Lavaggio e preparazione degli alimenti
​Igiene orale
​Lavaggio di stoviglie
​Lavaggio di apparecchi sanitari
​Lavaggio di oggetti destinati all’infanzia

Usi consentiti
L’amministrazione precisa tuttavia che la risorsa idrica potrà continuare a essere utilizzata esclusivamente per la pulizia della casa, il funzionamento degli impianti sanitari e per l’igiene della persona. Si attendono ulteriori aggiornamenti ufficiali a seguito dei prossimi campionamenti di verifica.