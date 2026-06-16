​Satriano — Scatta la prima disinfestazione ambientale: stasera porte e finestre chiuse su tutto il territorio comunale

L’operazione prenderà il via a partire dalle ore 23:30. Il Comune emana un vademecum di sicurezza per i cittadini e raccomanda la massima collaborazione per non intralciare i mezzi d’opera.

​SATRIANO — Al via le grandi manovre di sanificazione e profilassi ambientale sul territorio di Satriano. Con una nota ufficiale diffusa alla cittadinanza, l’Amministrazione Comunale ha annunciato per la tarda serata di oggi, martedì 16 giugno, l’esecuzione del primo intervento stagionale di disinfestazione programmata. Le operazioni, volte al controllo degli insetti e alla tutela dell’igiene pubblica, interesseranno in modo omogeneo l’intero territorio di Satriano.

​La macchina organizzativa si metterà in moto a ridosso della notte, nello specifico a partire dalle ore 23:30. Una scelta oraria dettata dalla necessità di massimizzare l’efficacia dei prodotti impiegati e di ridurre al minimo il rischio di contatto accidentale con la popolazione e con il traffico veicolare.

​Data la natura dei trattamenti nebulizzati, l’Ente municipale ha ritenuto opportuno emanare un preciso protocollo di comportamento preventivo rivolto a tutti i residenti. Si tratta di norme di fondamentale importanza per evitare contaminazioni domestiche o disagi di natura respiratoria. La cittadinanza è invitata a seguire scrupolosamente le indicazioni fino al termine delle operazioni di irrorazione.

​Il vademecum di sicurezza per la cittadinanza:

​Isolamento degli infissi: Tenere porte e finestre rigorosamente chiuse durante lo svolgimento delle operazioni, al fine di evitare l’ingresso dei prodotti all’interno delle abitazioni.

​Tutela degli animali: Custodire gli animali domestici all’interno delle proprie residenze e abitazioni.

​Ritiro del bucato: Evitare assolutamente di stendere indumenti, panni e biancheria all’esterno.

​Divieto di stazionamento: Non sostare in ambienti aperti o all’aria aperta durante l’esecuzione del trattamento.

​Viabilità e parcheggi: Evitare il parcheggio di autovetture o altri mezzi privati che possano in alcun modo ostacolare o rallentare i veicoli adibiti alle operazioni di disinfestazione.

​L’Amministrazione ha sottolineato come la piena riuscita dell’intervento dipenda in larga misura dalla collaborazione e dal rispetto di queste poche e semplici regole da parte dei cittadini. Salvo imprevisti, il piano si concluderà nelle ore successive, garantendo un territorio comunale più salubre in vista della stagione estiva.