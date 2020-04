Satriano: si è spento Badoglio (Franco Cosentino), il ricordo di Alessandro Catalano

Si è spento Franco Cosentino meglio conosciuto come “Badoglio”. Storico dipendente del Comune di Satriano, da qualche mese era in pensione. Lo ricorda con questo messaggio Alessandro Catalano (con lui nella foto) amministratore dell’ente satrianese per tanti anni e suo caro amico.

“Franco Cosentino, conosciuto come Badoglio, idraulico comunale e Satrianese doc, non c’è più. La notizia della sua morte ci ha sconvolti. Fino a ieri sera abbiamo sperato in un miracolo insieme a Maurizio l’amico di sempre che ha continuato a sentire al telefono fino all’ultimo momento”.

“La sua morte lascia un vuoto nelle tante persone soprattutto tra chi lo ha visto impegnato professionalmente: i colleghi, i dipendenti, i vari amministratori. L’idraulico per antonomasia, uomo dal sorriso stampato, amico di tante serate”.

“Oggi la notizia ci ha raggiunti proprio nel luogo dove abbiamo trascorso di recente una delle tante serate d’allegria: Curzano. Ciao Franco e quando dal cielo vedremo scendere pioggia in quantità ci piacerà immaginarti anche lassù alle prese con una perdita d’acqua. La terra ti sia lieve”.

Fabio Guarna – Soverato News