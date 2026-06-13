Satriano, si insedia il Consiglio ma è già scontro: «Violata la legge sulle quote rosa»

Si è svolto il primo Consiglio comunale dopo le elezioni del 24 e 25 maggio, nel corso del quale è stato costituito il gruppo consiliare “Insieme per Satriano”, composto da Vittoria Corasaniti e Michele Drosi, che ha assunto il ruolo di capogruppo.

L’ordine del giorno prevedeva anche la comunicazione della nomina da parte del sindaco dei componenti della Giunta comunale, che nei Comuni dai 3000 ai 5000 abitanti, secondo il parere del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, n.36979 del 5 marzo 2025 e quanto previsto dalla legge Delrio (56 del 2014), nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico.

Nel caso specifico di Satriano, dove la Giunta è composta da quattro assessori, il 40% equivale a 1,6 che per arrotondamento diventa due e, pertanto, la quota minima obbligatoria è di due assessori per, sesso.

In barba a tutto ciò, a Satriano, è stata costituita una Giunta con tre assessori uomini e una sola donna, contravvenendo, in tal modo, clamorosamente al carattere inderogabile della percentuale di “quote rosa” previsto dalla normativa sopra richiamata.

Tra l’altro quanto previsto dal Ministero dell’Interno e dalla legge Delrio è ampiamente supportato dalla Sezione Quinta del Consiglio di Stato, che con la sentenza n. 406 del 27 ottobre 2015 osserva che l’art. 1, comma 137, della stessa legge Delrio costituisce un ineludibile (qualcosa che non si può eludere o evitare) parametro di legittimità delle nomine.

A Satriano, quindi, è stata violata la legge! E l’esordio della nuova amministrazione non nasce sotto i migliori auspici poiché la partenza è decisamente negativa.

Nè vale quanto asserito dal sindaco che cercherà, non si sa quando, di superare l’assetto di Giunta attuale – ammettendo di conseguenza esplicitamente che c’è stato un “vulnus” (violazione di un diritto) – verificando la possibilità di individuare un’altra assessora donna.

Poichè il sindaco avrebbe dovuto provare adeguatamente con atti e documenti, l’effettiva impossibilità di assicurare nella composizione della Giunta comunale la presenza dei due generi nella misura stabilita dalla legge.

Così come richiamato da una consolidata giurisprudenza amministrativa che ha sottolineato l’importanza di procedure trasparenti nella ricerca delle disponibilità.

Secondo il TAR del Molise (sentenza n.243 del 2023), ad esempio, uno strumento idoneo potrebbe essere la pubblicazione di un Avviso Pubblico per raccogliere le candidature. Impostazione confermata anche dal TAR della Basilicata, sezione 1, sentenza n. 237 del 4 aprile 2018, dal TAR del Veneto, sezione 1, sentenza n.282 del 6 marzo 2015, dal TAR della Campania con sentenza n. 1087 del 10 febbraio 2025 e dal TAR della Calabria, sezione 2, che con sentenza n.1 del 2015 annullava il decreto n.8 del 2014 e la delibera consiliare n.18 del 2014 del comune di Montalto Uffugo di nomina della Giunta, in quanto non veniva assicurata la presenza di almeno due assessori di genere femminile.

Il capogruppo Michele Drosi naturalmente ha chiesto al segretario comunale che tutto questo, ampiamente evidenziato nel suo intervento, venisse riportato nel verbale della seduta del Consiglio comunale e ha annunciato l’intenzione di rappresentare al Prefetto di Catanzaro quanto accaduto.

Il capogruppo Drosi ha anche ringraziato gli elettori per il consenso attribuito alla lista “Insieme per Satriano” e ha assunto l’impegno, insieme alla consigliera Corasaniti, a portare avanti una opposizione rigorosa e costruttiva, larga e strutturata nella società, per assolvere adeguatamente al ruolo assegnato dagli elettori.

Drosi ha, inoltre voluto richiamare l’eccidio dei quattro braccianti afgani ad Amendolara, vittime sacrificali della miseria, della sopraffazione, dello sfruttamento dell’uomo sull’uomo e della fragilità del sistema economico e sociale e ha ricordato Paolo Vitale, scomparso di recente, per le sue qualità umane e per l’attività amministrativa svolta negli anni passati.

Infine, Vittoria Corasaniti è stata eletta per la minoranza nella Commissione Elettorale e nella Commissione per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari.