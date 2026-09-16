Satriano si prepara ai solenni festeggiamenti in onore dei Santi Medici Cosma e Damiano: dal 18 al 27 settembre un ricco programma tra fede e musica

La comunità di Satriano si appresta a vivere uno degli appuntamenti spirituali e tradizionali più sentiti dell’anno. La Parrocchia “Santa Maria di Altavilla” ha reso noto il programma dei solenni festeggiamenti in onore dei Santi Medici Cosma e Damiano, coordinati sotto il motto biblico “Io sono il Signore, colui che ti guarisce” (Es 15,26).

Le celebrazioni si snoderanno dal 18 al 27 settembre 2026, offrendo dieci giorni ricchi di momenti dedicati sia alla devozione religiosa sia all’intrattenimento civile.

​Il Programma Religioso: Novena, celebrazioni ed eventi liturgici

​La preparazione spirituale prenderà il via con la Novena dal 18 al 25 settembre: ogni giorno sono previste le confessioni alle ore 17:00, seguiti dal Santo Rosario (17:30) e dalla Santa Messa con l’offerta dell’incenso alle 18:00. Le varie celebrazioni saranno presiedute da sacerdoti provenienti da diverse parrocchie dell’Arcidiocesi:

​18 Settembre: Don Alessandro Iannuzzi (Parroco di “San Nicola Vescovo” – Gasperina).

​19 Settembre: Don Ferdinando Fodaro (Parroco di “San Bruno e Beato Lanuino” – Pilinga di Gasperina).

​20 Settembre: Don Gregorio Montillo (Parroco di “San Roberto Bellarmino” – Davoli Marina).

​21 Settembre: Don Salvatore Caliei (Parroco di “San Sergio e Soci” – Vallefiorita).

​22 Settembre: Don Vincenzo Schiavello (Vicario foraneo e Parroco di “Madonna del Rosario” e “Santa Maria del Monte” – San Sostene).

23 Settembre: Don Mario Olanda (Parroco di “San Raffaele Arcangelo” e “Santi Pietro e Paolo” – Sant’Andrea Apostolo dello Ionio).

​24 Settembre: Don Nicola Coppoletta (Parroco di “Santa Barbara” – Davoli Superiore).

​25 Settembre: Don Fabio Rotella (Parroco di “Santa Maria della Pace” – Satriano Marina). In questa giornata la Santa Messa vedrà la partecipazione speciale e la preghiera per medici, farmacisti, infermieri e operatori socio-sanitari.

​Le giornate culmine della festa:

​Sabato 26 settembre (Festa liturgica dei Santi Medici): Sante Messe alle ore 11:00 e Solenne alle ore 18:00 con benedizione delle reliquie dei Santi e scioglimento dei voti.

​Domenica 27 settembre (Festa devozionale): Dopo le celebrazioni mattutine, alle ore 17:00 si terrà la Santa Messa Solenne seguita dalla tradizionale Processione per le vie del paese.

Lunedì 28 settembre (Giornata di Ringraziamento): Ore 18:00 Santa Messa di ringraziamento e benedizione del paese dal sagrato della Chiesa.

​Il Programma Civile: Musica, spettacoli e tradizione

​Accanto alle celebrazioni liturgiche, il comitato organizzatore ha allestito un ricco calendario di eventi civili in Piazza Spirito Santo e sul sagrato della Chiesa:

​Venerdì 18 settembre: Ore 19:00 – Lancio di fuochi pirotecnici per l’inizio ufficiale della Novena.

​Giovedì 24 settembre: Ore 19:00 – “Piccola Fiera del dolce” (II Edizione) presso il sagrato della Chiesa.

Sabato 26 settembre:

​Ore 21:30 – Concerto della tributo band di Vasco Rossi “I VASCONNESSI” in Piazza Spirito Santo.

​Ore 24:00 – Grande spettacolo pirotecnico a cura della ditta Pirotecnica Posca Gregorio di Scaletti.

​Domenica 27 settembre:

​Ore 21:30 – Concerto “TARANTA DISCO DANCE”, l’evento folk-dance d’Italia in Piazza Spirito Santo.

​Ore 24:00 – Estrazione dei biglietti della lotteria.

Le giornate di festa e la Processione saranno accompagnate dalle note del Complesso Bandistico “Due mari” di Tiriolo. L’illuminazione artistica delle vie sarà curata dalla ditta Cerullo Illuminazioni. Il servizio d’ordine, sanitario e antincendio è stato affidato al gruppo di Protezione Civile alla Misericordia, mentre si ringrazia il Comune di Satriano per il patrocinio gratuito e gli sponsor per il sostegno fornito. La Chiesa rimarrà sempre aperta per l’accoglienza di pellegrini e fedeli.