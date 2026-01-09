Satriano, strada Notarmelli: concluso il primo lotto. Chiaravalloti: «Al lavoro per il completamento definitivo»

Importanti novità per la viabilità di Satriano. Il sindaco Massimiliano Chiaravalloti ha annunciato la conclusione, avvenuta nel mese di dicembre, dei lavori relativi al primo lotto sulla strada Notarmelli.

L’intervento ha permesso il consolidamento statico di un fronte di circa 80 metri in un’area storicamente soggetta a fenomeni franosi.

​Il confronto con il passato

​Il primo cittadino ha voluto fare chiarezza sulla cronistoria dell’opera, sottolineando la sproporzione tra le risorse necessarie e i fondi stanziati negli anni. La strada in questione crollò originariamente nel 2009 e, all’epoca, la sua sola realizzazione costò 1,7 milioni di euro.

​A fronte di tale cifra, il finanziamento ottenuto nel 2017 è stato di 1,2 milioni di euro, importo che comprendeva anche le spese di progettazione. «Era impensabile – ha precisato Chiaravalloti – che a distanza di quasi vent’anni, con un budget effettivo per i lavori pari a circa la metà del precedente, si potesse completare l’intera infrastruttura».

​Risorse attuali e obiettivi futuri

​Nonostante i limiti economici, l’amministrazione comunale ha messo in campo una strategia per step. Oltre al milione e duecentomila euro del 2017, nel mese di luglio è stato intercettato un ulteriore contributo regionale di 150 mila euro, fondamentale per mettere in sicurezza i lavori già eseguiti e proteggerli dal degrado in attesa della fase finale.

​Il traguardo finale resta però la riapertura completa. Per questo motivo, il Comune ha già avanzato richieste per ulteriori 1,5 milioni di euro partecipando a due diverse linee di finanziamento. Queste nuove risorse saranno destinate esclusivamente al completamento totale dell’opera.

​I dati chiave dell’opera:

​Costo costruzione originale (2009): 1,7 milioni di euro.

​Finanziamento 1° lotto (2017): 1,2 milioni di euro (progettazione inclusa).

​Tratto consolidato: circa 80 metri.

​Fondi regionali extra (Luglio): 150 mila euro per la tutela del cantiere.

​Nuovo fabbisogno richiesto: 1,5 milioni di euro per il completamento.