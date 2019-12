Satriano, totosindaco: ecce homo

Sul totosindaco a Satriano si registra una interessante novità sebbene valga sempre la sensazione che fare il giornalista a Satriano di questi tempi nel tentativo di conoscere il nome dei futuri candidati, sia come quella di una zanzara in un campo di nudisti: non si sa da dove cominciare.

La novità è rappresentata dalla diretta discesa in campo dell’avv. Franco Maida, stimato professionista e satrianese doc che con una lettera aperta ai cittadini ha annunciato il suo proposito di candidarsi a sindaco. L’iniziativa è senz’altro apprezzabile e coerente con lo spirito dei tempi. La candidatura che Maida intende costruire – almeno così si potrebbe interpretare dallo spirito della lettera – non sarà solo frutto d’intese o dei soliti tavoli su cui nascono le coalizioni o nelle piccole comunità le liste civiche, ma sarà espressione di una intera comunità alla quale Maida promette “se avrò l’onore di essere candidato ed eletto, seguirò il solo ed esclusivo interesse di Satriano, atteso che voglio essere un Satrianese per i Satrianesi”.

Non manca l’appello chiaro e diretto : “concludendo questo mio breve messaggio saluto tutti i Satrianesi, miei concittadini, informandoli che sono disponibile ad essere contattato da chiunque condivida gli obiettivi e lo spirito enunciato nel presente manifesto, mentre sollecito una presa di posizione di coloro che sono stati da me interpellati con atto scritto”.

Nell’ultima parte, l’aspirante candidato rovescia dunque il rapporto fra leader e sostenitori a cui solitamente Satriano e più in generale la politica ci ha abituato con il leader (perchè comunque vada almeno una leadership, con la fermezza del messaggio, l’ha conquistata) non attende l’endorsement ufficiale ma sdogana i tavoli.

L’appello dell’avv. Maida apre così ufficialmente le danze per le prossime amministrative. Le incognite sono tante a partire dall’esito delle regionali di gennaio fino alle naturali dinamiche socio-politiche delle piccole comunità. Chi saranno gli altri candidati? I nomi che si fanno sono tanti e nessuno ancora si è palesato. Per il momento ne abbiamo uno e potrebbe essere quello vincente, per chi concorda col titolo il nome è quello di un giusto: ecce homo !! Ne usciranno altri con pari determinazione ?

Fabio Guarna – Soverato News