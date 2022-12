Satriano, un ricco calendario di eventi per le festività natalizie

L’amministrazione Comunale augura che queste festività possano portare armonia, pace e serenità nelle case di tutti i cittadini!

Dopo due anni di bellissime luminarie dalla marina al centro storico, quest’anno abbiamo deciso di non illuminare come in passato il nostro paese in vista del periodo natalizio. E’ stata una decisione sofferta, ma ci è sembrata la più giusta. In questi anni è stato possibile installare le luci natalizie in maniera esemplare grazie alla collaborazione di tutte le attività commerciali del territorio, che attraverso la sponsorizzazione avevano dato un sostanzioso contributo all’installazione delle luminarie.

Nella situazione attuale, con un caro energia che non dà tregua a nessuno, dal pubblico al privato, ci è apparso indelicato pubblicare l’avviso per la raccolta delle sponsorizzazioni relative all’installazione delle luminarie.

Ci è sembrato quindi giusto non solo evitare di chiedere sponsorizzazioni, ma anche evitare di realizzare grossi sprechi di energia elettrica per le casse comunali, avendo inoltre poche settimane fa effettuato una variazione di Bilancio da 70mila euro, utilizzando fondi comunali, per impedire l’aumento delle tariffe TARI nel prossimo anno.

Ad ogni modo, sono state comunque realizzate delle piccole illuminazioni simboliche sia in marina che nel centro storico ed è stato creato un calendario pieno di attività culturali e sociali che verranno svolte nel mese di Dicembre.

Ringraziamo tutte le attività commerciali che in questi due anni ci hanno permesso di realizzare le luminarie natalizie, e speriamo che nel 2023 il problema dei costi dell’energia elettrica possa rientrare senza continuare a mettere in grossa difficoltà enti pubblici, privati cittadini e attività commerciali.