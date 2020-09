Domani pomeriggio, venerdì 04 Settembre 2020, a Satriano in Piazza Monumento ci sarà il primo incontro pubblico di presentazione per i componenti della Lista Orizzonte 2030 per Satriano – Pietro Curatola Sindaco.

Dopo la presentazione delle altre due liste concorrenti, alle ore 18:30 di domani è previsto l’evento di presentazione della lista guidata dal Dott.Pietro Curatola. Si invitano i cittadini tutti e la stampa a partecipare.