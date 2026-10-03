Satriano, via alle novità sulla viabilità: nuovo look per la segnaletica e modifiche al traffico dal 5 ottobre

Cambia la viabilità nel territorio comunale di Satriano. L’amministrazione comunale ha reso noto l’avvio di una serie di interventi destinati a riorganizzare la circolazione stradale e a migliorare la sicurezza e la gestione della sosta nelle arterie principali del paese.

​In questi giorni i tecnici sono al lavoro su Viale Europa per il completo rifacimento della segnaletica orizzontale. Parallelamente, a partire da lunedì 5 ottobre, entreranno ufficialmente in vigore due importanti modifiche al senso di marcia che interesseranno via Galluppi e via Toronto.

​La novità principale riguarda via Galluppi, che dopo una fase di sperimentazione durata due anni trova ora la sua assetto definitivo: la strada tornerà a essere percorribile esclusivamente a senso unico in direzione Soverato. La misura consentirà inoltre di usufruire dei parcheggi installati su entrambi i lati della carreggiata, ottimizzando gli spazi di sosta per i residenti e gli automobilisti di passaggio.

​Riorganizzazione in vista anche per via Toronto, dove scatta un nuovo divieto per snellire il traffico ed evitare situazioni di pericolo: dalla via non sarà più consentito l’accesso diretto sulla SS182 (Viale Europa).

​L’amministrazione invita la cittadinanza e gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla nuova segnaletica in fase di allestimento per conformarsi alle nuove disposizioni di circolazione.