“Sbagliato il voto favorevole del Presidente Occhiuto alla Conferenza delle Regioni sull’autonomia differenziata”

Dichiarazione del Segretario Generale Cgil Calabria Angelo Sposato sul voto espresso dalla Calabria in merito al ddl Calderoli nell’ambito della Conferenza delle Regioni: “Il disegno di legge Calderoli sull’autonomia differenziata è di per sé pregiudiziale perchè non tiene conto dei divari esistenti tra nord e sud del Paese. Anzi, li peggiora”.

“E anche il nord con questo sistema rischia di diventare succursale di Francia e Germania. Non si può parlare di livelli delle prestazioni se al sud le prestazioni sono inesistenti. Fino a quando ci sarà un’Italia a due velocità sul lavoro, la salute, i servizi, le infrastrutture, discutere di autonomia differenziata è dannoso per il Sud e per il Paese. Non si può discutere del male minore e le Regioni del Sud devono reagire”.

“Non ho apprezzato il voto favorevole della Regione Calabria alla conferenza delle Regioni. Il Presidente Occhiuto ha commesso un grave errore. Contrasteremo e saremo inflessibili su questo progetto di divisione del Paese. Quattro regioni che rappresentano 18 milioni di abitanti hanno detto no.

Serve una grande mobilitazione nazionale.”