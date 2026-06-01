​“sBALLANDO”: il 5 giugno a Squillace una serata di musica, testimonianze e ascolto per le nuove generazioni

Il prossimo 5 giugno 2026 Piazza Duomo di Squillace ospiterà il “Festival di Comunità – sBALLANDO: incontriamo un Amico”, un evento dedicato ai giovani, ma anche alle famiglie e a tutta la comunità, nato per creare occasioni autentiche di incontro, ascolto e partecipazione.

L’iniziativa rappresenta la prima edizione del progetto “Respiriamo Liberi – Life in Rhythm”, nato dalla collaborazione tra numerose realtà associative, educative e sociali del territorio che hanno scelto di mettere gratuitamente a disposizione tempo, competenze, professionalità e presenza educativa.

Fondamentale è stato il sostegno del Comune di Squillace e della Consulta Giovanile, che hanno creduto sin dall’inizio nel valore umano e sociale del progetto, rendendone concretamente possibile la realizzazione e contribuendo alla costruzione di uno spazio autentico di incontro, ascolto e crescita comunitaria.

L’evento, promosso dall’OdV “Spazio Aperto – Fondazione Città Solidale” e dal CASM – Coordinamento regionale delle Associazioni per la Salute Mentale, è stato ampiamente condiviso e sostenuto dalle realtà associative, educative e sociali partner del progetto: Centro Calabrese di Solidarietà, Zarapoti Cooperativa Sociale, Oikos APS, Pastorale Giovanile CZ-Squillace, Carmelitane Messaggere dello Spirito Santo e Maison de la Danse, nonché patrocinato dall’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, dal Comune Capo Ambito Soverato e dall’ASP di Catanzaro, istituzioni che hanno scelto di sostenere un percorso comunitario rivolto soprattutto alle nuove generazioni.

Un contributo concreto all’organizzazione dell’evento è stato inoltre offerto dalla Parrocchia Santa Maria Assunta di Squillace, che ha messo a disposizione alcuni locali per l’accoglienza degli ospiti, e da un gruppo di medici ed operatori del Servizio di Emergenza Territoriale 118 dell’ASP di Catanzaro.

Il Festival prenderà vita attraverso una serata ricca di performance artistiche, testimonianze, talk, stand esperienziali, attività creative e momenti di confronto pensati per creare un clima autenticamente “dai giovani per i giovani”. Artisti di rilievo hanno scelto di aderire con generosità agli obiettivi dell’evento, mettendo gratuitamente a disposizione la propria arte, la propria presenza e le proprie esperienze, insieme a numerose realtà territoriali, professionisti e volontari impegnati nella costruzione di uno spazio autentico di incontro, ascolto e partecipazione.

Con le musiche curate da Jet Miraia, le esibizioni live di Januaria e Chrystal, la coreografia della Maison de la danse e le scenografie realizzate dagli studenti del Liceo Artistico dell’Istituto E. Majorana di Squillace, si alterneranno gli ospiti e i protagonisti dell’evento: Gianpietro Ghidini, Carmine Iulianelli, Gabriele Colucci, il Centro Calabrese di Solidarietà, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro, il farmacologo Luca Gallelli, l’Avv. Federico Sapia, insieme ad artisti e realtà territoriali che hanno scelto di condividere storie ed esperienze capaci di parlare ai ragazzi con autenticità e semplicità.

Nel corso della serata saranno inoltre presenti stand e spazi di ascolto nei quali professionisti, operatori e volontari qualificati saranno disponibili ad accogliere, orientare e ascoltare chiunque senta il bisogno di confrontarsi, raccontarsi o semplicemente trovare una presenza amica e non giudicante.

Sarà inoltre possibile condividere suggerimenti, proposte, riflessioni o semplicemente porre domande, nella convinzione che ogni domanda meriti ascolto e attenzione.

Più che un semplice spettacolo, il Festival di Comunità “sBALLANDO” vuole essere un luogo nel quale i giovani possano sentirsi accolti senza giudizio, ritrovare il valore delle relazioni, della musica, dell’arte e della comunità, e scoprire che esistono modi diversi e più veri di stare insieme. L’obiettivo non è “fare la lezione”, ma offrire un’esperienza capace di parlare ai ragazzi attraverso testimonianze, creatività ed emozioni condivise.

Anche il titolo dell’iniziativa, “Incontriamo un Amico”, richiama il significato più profondo della serata: ricordare che ogni percorso di crescita o ripartenza nasce quasi sempre dall’incontro con qualcuno capace di ascoltare, accogliere e restare vicino. Nel corso della serata troverà spazio anche una dimensione spirituale discreta e non giudicante, proposta come esperienza di speranza, dignità e vicinanza umana.

Particolare attenzione sarà dedicata alla partecipazione attiva degli adolescenti e dei giovani, ma l’invito è rivolto all’intera comunità: famiglie, educatori, scuole, associazioni e cittadini.

Per facilitare l’organizzazione dell’accoglienza e delle attività, gli organizzatori invitano i partecipanti ad effettuare la pre-iscrizione al link [https://forms.gle/APCct6HJE6jj1uiD8] o attraverso la scansione del QR Code presente nel materiale informativo e nel “Save the Date” ufficiale dell’evento.

L’appuntamento è per il 5 giugno 2026, a partire dalle ore 18:30, in Piazza Duomo a Squillace.

Perché costruire COMUNITÀ significa creare luoghi nei quali nessuno debba sentirsi solo.

RB