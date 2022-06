Sbanda con l’auto e finisce fuori strada, conducente trasportato all’ospedale di Catanzaro

Una squadra dei Vigili Del Fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta nel primo pomeriggio di oggi sulla SS137 che collega San Pietro a Maida a San Pietro Lametino per incidente stradale.

La vettura coinvolta una Fiat Panda, che per cause in corso di accertamento, perdeva il controllo finendo fuori strada. All’interno, una persona rimasta ferita ed estratta dai vigili del fuoco e dal personale Suem 118 e successivamente trasportata dall’elisoccorso presso l’azienda ospedaliera Pugliese di Catanzaro per le cure del caso.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata dall’impatto dell’autovettura.

Sul posto anche i Carabinieri della locale compagnia per gli adempimenti di competenza.