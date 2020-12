Sbanda con l’auto e finisce sotto il viadotto, 19enne muore sul colpo

Ieri pomeriggio, tra i comuni di Belvedere Marittimo e Diamante, un giovane cosentino poco più che 19enne di Castrolibero, è morto dopo che la sua auto, per cause ancora in corso di accertamento, dopo essere sbandata è uscita fuori strada sfondando le barriere di protezione in prossimità di un viadotto non distante dalla nota discoteca “Vecchia Fattoria”.

Il giovane, che viaggiava da solo, sarebbe stato sbalzato dall’auto (una Opel Corsa grigia) che è precipitata finendo su una stradina sottostante il viadotto e cappottandosi più volte. Il 19enne purtroppo è deceduto sul colpo.

Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 arrivati sul posto insieme ai carabinieri della compagnia di Scalea, gli agenti della polizia stradale ed i vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza.