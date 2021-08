Sbanda con l’auto e si ribalta, illesa la conducente

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta in Via Marconi nel comune di Lamezia Terme per incidente stradale. Due le vetture coinvolte una Lancia Y ed una Toyota Yaris.

La Lancia Y, per cause in corso di accertamento, perdeva il controllo finendo contro la Toyota Yaris che era regolarmente parcheggiata ribaltandosi sulla sede stradale. A bordo la sola conducente, una ragazza, che riusciva autonomamente ad abbandonare l’autovettura.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del veicolo e del sito. La giovane, illesa ma in evidente stato confusionale veniva affidata alle cure del personale sanitario del Suem118. Sul posto polizia locale per gli adempimenti di competenza.