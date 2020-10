Sbarco di migranti a Copanello, sono una cinquantina

Sono una cinquantina i migranti sbarcati questa notte a Copanello di Stalettì, in provincia di Catanzaro. Tra loro 22 minori e anche uno dei due presunti scafisti. Lo sbarco è avvenuto poco dopo le 2 nella zona delle vasche di Cassiodoro.

I migranti sono stati trasferiti in un locale della zona per essere identificati ed essere sottoposti a tampone covid. Secondo quanto si è appreso sono di diverse nazionalità e in apparenti buone condizioni di salute.

Sul posto i Carabinieri di Soverato, la Squadra Volanti della Polizia, la Guardia di Finanza e il personale dell’ufficio immigrazione della Questura di Catanzaro, i sanitari del 118 e amministratori del Comune di Stalettì: il sindaco Alfonso Mercurio, il vicesindaco Rosario Mirarchi e il consigliere Francesco Fragomele. (catanzaroinforma.it)