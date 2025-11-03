Sbarra tesse le lodi dell’asse Meloni-Occhiuto, “In Calabria tre anni di successi e prospettive”

Un bilancio fortemente positivo sull’operato del Governo Meloni e della Giunta regionale guidata da Roberto Occhiuto. È questo il messaggio lanciato dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle Politiche per il Sud, Luigi Sbarra, intervenuto a Catanzaro in occasione di un’iniziativa che celebra i primi tre anni di governo nazionale.

​Il Sottosegretario Sbarra ha tracciato un quadro ottimistico, sottolineando la stretta sinergia tra Roma e la Calabria. «Negli ultimi quattro anni il governo Occhiuto ha fatto tantissimo per questa regione e il governo di Giorgia Meloni ha sostenuto tutta una serie di interventi che sono stati richiesti e programmati», ha affermato Sbarra. Un’azione combinata che, sebbene riconosca le sfide ancora aperte, si pone in un’ottica di continuità e impegno congiunto: «C’è tanto da fare, e lo faremo insieme», ha garantito.

​”L’Italia ha riconquistato credibilità”

​L’elogio del Sottosegretario non si è limitato all’ambito regionale. Sbarra ha definito i tre anni di governo Meloni come «tre anni di successi e di grandi risultati». La sua analisi verte in particolare sulla ritrovata centralità e stabilità dell’Italia nel panorama globale.

​«L’Italia ha riconquistato una forte credibilità nella dimensione internazionale, è un paese in crescita, i migliori indicatori economici, sociali e occupazionali sono di segno positivo», ha evidenziato il sottosegretario.

​Questi risultati, secondo Sbarra, sono la diretta conseguenza di una gestione governativa solida e coesa. «Tutto questo è il frutto di un’azione di governo molto forte, una grande stabilità, una coesione nella coalizione, una guida prestigiosa qual è quella di Giorgia Meloni», ha concluso.

​L’intervento di Luigi Sbarra, figura chiave per le politiche di sviluppo del Mezzogiorno, conferma dunque l’intenzione del Governo di intensificare gli sforzi in Calabria, utilizzando i successi dei primi anni di gestione come trampolino di lancio per affrontare le sfide future della regione.