Sbarra tesse le lodi dell’asse Meloni-Occhiuto, “In Calabria tre anni di successi e prospettive”

Un bilancio fortemente positivo sull’operato del Governo Meloni e della Giunta regionale guidata da Roberto Occhiuto. È questo il messaggio lanciato dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle Politiche per il Sud, Luigi Sbarra, intervenuto a Catanzaro in occasione di un’iniziativa che celebra i primi tre anni di governo nazionale.
Il Sottosegretario Sbarra ha tracciato un quadro ottimistico, sottolineando la stretta sinergia tra Roma e la Calabria. «Negli ultimi quattro anni il governo Occhiuto ha fatto tantissimo per questa regione e il governo di Giorgia Meloni ha sostenuto tutta una serie di interventi che sono stati richiesti e programmati», ha affermato Sbarra. Un’azione combinata che, sebbene riconosca le sfide ancora aperte, si pone in un’ottica di continuità e impegno congiunto: «C’è tanto da fare, e lo faremo insieme», ha garantito.
”L’Italia ha riconquistato credibilità”
L’elogio del Sottosegretario non si è limitato all’ambito regionale. Sbarra ha definito i tre anni di governo Meloni come «tre anni di successi e di grandi risultati». La sua analisi verte in particolare sulla ritrovata centralità e stabilità dell’Italia nel panorama globale.
«L’Italia ha riconquistato una forte credibilità nella dimensione internazionale, è un paese in crescita, i migliori indicatori economici, sociali e occupazionali sono di segno positivo», ha evidenziato il sottosegretario.
Questi risultati, secondo Sbarra, sono la diretta conseguenza di una gestione governativa solida e coesa. «Tutto questo è il frutto di un’azione di governo molto forte, una grande stabilità, una coesione nella coalizione, una guida prestigiosa qual è quella di Giorgia Meloni», ha concluso.
L’intervento di Luigi Sbarra, figura chiave per le politiche di sviluppo del Mezzogiorno, conferma dunque l’intenzione del Governo di intensificare gli sforzi in Calabria, utilizzando i successi dei primi anni di gestione come trampolino di lancio per affrontare le sfide future della regione.