Sbatte con la moto contro un muro, muore un 15enne

Un ragazzo di 15 anni è deceduto stanotte per le gravi ferite riportate in un incidente accaduto in via Calabria a Papanice, popolosa frazione collinare di Crotone.

Il ragazzino pare fosse alla guida di una moto, con la quale è andato a sbattere violentemente contro un muro.

Immediato l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato il bambino all’ospedale di Catanzaro, ma tutto è stato vano.

Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i poliziotti della Squadra Volante che stanno accettando la dinamica dell’episodio.