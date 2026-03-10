Scacco alla ‘Ndrangheta in Calabria: blitz dei Carabinieri, coinvolti detenuti in tutta Italia

Diciannove persone, indagate, a vario titolo, per “associazione a delinquere del tipo mafioso”, “estorsione”, “rapina impropria”, “accesso indebito ai dispositivi idonei alla comunicazione da parte dei soggetti detenuti” e “dei reati in materia di stupefacenti, anche in forma associativa”, questi ultimi aggravati dal cosiddetto “metodo” o dalle “finalità mafiose”.

Il blitz è scattato oggi a Crotone e a Isola di Capo Rizzuto, nonché presso le carceri di Tolmezzo (UD), Spoleto (PG), Cassino (FR), Napoli Secondigliano e Catanzaro Siano.

Ad eseguirlo i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Crotone, del Reparto Anticrimine di Catanzaro del Raggruppamento Operativo Speciale e della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Crotone, supportati da quelli dei Comandi Provinciali di Cosenza e di Catanzaro, nonché del Nucleo Cinofili, dell’8° Nucleo Elicotteri e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori” di Vibo Valentia.

L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Gip Distrettuale di Catanzaro, su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo.