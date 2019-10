Scambia il padre per un cinghiale e spara uccidendolo durante una battuta di caccia

Errore fatale per un cacciatore di 34 anni, residente a Postiglione, nel Salernitano, che stamattina nel corso di una battuta di caccia avrebbe scambiato il padre per un cinghiale sparandogli e uccidendolo.

La tragedia è avvenuta in località Grammariello a Sicignano degli Alburni in provincia di Salerno. L’uomo ferito, di 55 anni, è stato colpito al basso addome ed è morto poco dopo.

Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri nel Nucleo operativo di Eboli poco prima i cani dei due cacciatori avevano segnalato la presenza di un cinghiale nella boscaglia.

Il 55enne, però, si sarebbbe posizionato nella direzione di tiro del figlio il quale, sentendo prima il rumore di rami secchi e in seguito l’abbaiare dei cani, ha sparato alla sagoma che ha intravvisto tra i cespuglio. Il 34enne è ora indagato per omicidio colposo ma dovrà rispondere anche di attività venatoria di frodo visto che nella zona è in vigore il periodo di divieto di caccia ai cinghiali. Sia le armi che il porto d’armi sono stati sequestrati dagli inquirenti.