Scandalo “Huaweigate” al Parlamento UE: indagato 30enne soveratese ex assistente di Martusciello

Nuova scossa nell’inchiesta “Huaweigate”, il presunto sistema di corruzione volto a favorire il colosso tecnologico cinese nelle istituzioni europee. Secondo quanto scritto da “Il Fatto Quotidiano”, la Procura federale del Belgio ha iscritto nel registro degli indagati Andrea Maellare, 30 anni, ex coordinatore di Forza Italia Giovani e storico assistente dell’europarlamentare Fulvio Martusciello.

Le accuse: un sistema di mazzette per il 5G

​L’inchiesta ruota attorno a un presunto giro di tangenti che Huawei avrebbe veicolato a lobbisti e assistenti parlamentari per influenzare le decisioni dell’UE sulla rete 5G.

L’obiettivo era evitare l’esclusione delle aziende di Pechino dai bandi europei, contrastando le restrizioni richieste dagli Stati Uniti per motivi di sicurezza nazionale.

Secondo l’accusa, il “patto corruttivo” prevedeva compensi (fino a 15.000 euro per gli estensori di lettere ufficiali e 1.500 per i cofirmatari) versati attraverso società di consulenza in Belgio e nel Regno Unito, per poi finire sui conti degli indagati.

​Il profilo dell’indagato

​Andrea Maellare, originario di Soverato (CZ), è descritto come un ex enfant prodige della politica azzurra. Diventato a soli 24 anni il più giovane assistente parlamentare in Europa, è da sempre vicinissimo ai vertici di Forza Italia. Ora dovrà rispondere di reati pesantissimi: associazione a delinquere, corruzione pubblica, riciclaggio e falsificazione di atti.

Martedì prossimo Maellare sarà interrogato dalla polizia federale belga in qualità di sospettato. Sebbene attualmente sia a piede libero, l’autorità giudiziaria ha avvertito che la sua posizione potrebbe aggravarsi: il pubblico ministero ha infatti la facoltà di disporre l’arresto a seconda dell’esito del colloquio.

​Il nodo dell’immunità per Martusciello

​Il coinvolgimento di Maellare arriva in un momento critico per il suo ex datore di lavoro, Fulvio Martusciello. L’eurodeputato di Forza Italia è atteso a breve dall’audizione davanti alla Commissione Juri per la richiesta di revoca dell’immunità parlamentare.

Gli inquirenti sospettano che Martusciello sia stato il primo firmatario di una lettera del 2021 indirizzata alla Commissione UE per bloccare l’esclusione di Huawei, mossa che sarebbe stata “incentivata” dai pagamenti ora al vaglio della magistratura.

Maellare è il secondo assistente di Martusciello a finire nel mirino: lo scorso marzo, un’altra collaboratrice, Lucia Luciana Simeone, era stata colpita da un mandato di arresto europeo (poi revocato dopo la sua disponibilità a collaborare), confermando il cerchio che si stringe attorno alla delegazione italiana a Bruxelles.