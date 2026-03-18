Scandalo “Huaweigate”, interrogato per quattro ore l’ex assistente di Martusciello: “Sono una vittima”

Entra nel vivo l’inchiesta “5G”, meglio nota come Huaweigate, che sta scuotendo i corridoi del Parlamento Europeo. Andrea Maellare, 30enne di Soverato, ex assistente dell’eurodeputato di Forza Italia Fulvio Martusciello, è stato sottoposto ieri a un lungo interrogatorio durato oltre quattro ore di fronte alla polizia federale belga.

Maellare, destinatario nei giorni scorsi di un avviso di garanzia, è al centro di un indagine su un presunto sistema di influenze illecite volto a favorire il colosso tecnologico cinese nei processi decisionali europei.

​La strategia della difesa: “Prove depositate”

​Al termine dell’audizione, l’avvocato Sabrina Rondinelli ha dichiarato a Ilfattoquotidiano.it che il suo assistito ha risposto punto su punto a ogni contestazione, respingendo ogni addebito.

“Il dottore Maellare si è dichiarato del tutto estraneo ai fatti”, ha spiegato il legale. “Abbiamo depositato oggi prove a sua difesa che dimostrano come lui sia, in realtà, una vittima di questa vicenda. È un giovane che si è costruito da solo, spinto dalla passione politica e dal merito”.

La Rondinelli ha inoltre annunciato di valutare azioni legali a tutela dell’immagine del suo assistito, sottolineando il danno reputazionale subito da un professionista che si definisce estraneo alle trame del fascicolo “5G”.

​Il nodo Martusciello e l’immunità

​Sebbene il contenuto verbale dell’interrogatorio resti secretato, appare evidente che il focus degli inquirenti sia il rapporto professionale e fiduciario tra l’assistente e l’europarlamentare Fulvio Martusciello.

Il nome del politico campano è emerso sin dalle prime fasi dell’inchiesta esplosa lo scorso anno, posizionandolo al centro delle attenzioni della Procura federale.

Mentre Maellare affronta gli inquirenti, il fronte politico si sposta sulla Commissione Juri del Parlamento Europeo. È stata infatti ricalendarizzata per il prossimo 24 marzo l’audizione sulla revoca dell’immunità parlamentare presentata nei confronti di Martusciello. Quel passaggio sarà decisivo per capire se l’inchiesta potrà procedere anche nei confronti del deputato azzurro con atti istruttori più invasivi.