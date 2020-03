Scandalo Report, Pallaria si dimette dalla Protezione civile regionale

“Rimetto le mie dimissioni da capo della Protezione Civile calabrese nelle mani della Presidente Santelli”. Lo ha dichiarato Domenico Pallaria, ai microfoni della trasmissione televisiva “Articolo21”, in onda su Calabria Tv.

Arriva a conclusione, quindi, l’incredibile vicenda portata alla luce da un altro programma televisivo. Infatti, dopo la puntata di lunedì sera di ‘Report’ su Rai 3 si è scatenata un’ondata di indignazione per la difficile condizione complessiva in cui la sanità calabrese si dibatte in questa fase di emergenza da covid.

“Chiedo scusa ai calabresi, ma ci tengo a dire che le mie parole sono state strumentalizzate” ha anche aggiunto ormai l’ex direttore della Protezione Civile calabrese.

La sentenza passa ora al presidente della Regione Santelli finita anche lei nel mirino di politici, sindacalisti e cittadini.