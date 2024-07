Scappa di casa dopo un litigio, 17enne ritrovato di notte sul lungomare di Catanzaro

Era uscito da casa dopo un litigio con la madre. Ieri sera, un diciasettenne si era allontanato dalla propria abitazione a via Santa Maria di Catanzaro. Poi, non vedendolo rientrare, alle 22,30 la mamma aveva chiamato la polizia..

Immediate le ricerche messe in atto dalla Squadra Volante della Questura che alle 03 di notte ha rintracciato il minore, in buone condizioni di salute, sul lungomare Pugliese di Catanzaro Lido.

Determinante per le operazioni di rintraccio la telefonata pervenuta alla Sala Operativa da parte di una passante che segnalava un ragazzo che si aggirava sul lungomare, a suo dire, “in modo strano”.

Una volta rintracciato il ragazzo, gli operatori di polizia hanno immediatamente chiamato i genitori del minore, che, dopo tanta apprensione, hanno riabbracciato il proprio figlio.