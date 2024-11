Scatta a Soverato l’allarme per i furti in appartamento

È ancora allarme sicurezza a Soverato per i furti in appartamento.

Paura in via Trento e Trieste dove nella giornata di ieri intorno alle 18.00 due uomini con accento straniero (probabilmente cittadini dell’est) si sono introdotti in un condominio scatenando il panico.

Sono stati avvistati nelle scale del palazzo, probabilmente intenti a effettuare un sopralluogo per pianificare il colpo da effettuare.

A metterli in fuga le urla di uno dei condomini che li aveva notati scrutare nelle serrature degli appartamenti. I due uomini sono riusciti ad allontanarsi prima dell’arrivo dei carabinieri nel frattempo allertati dai vicini di casa.

La segnalazione non è l’unica a essere arrivata ai numeri di emergenza e si aggiunge a quelle arrivate da Soverato e Montepaone.

L’ipotesi è che sia in circolazione una banda organizzata pronta a entrare in azione nelle serate di festa e nei weekend, in cui molta gente si trova fuori casa.

A essere presi di mira ultimamente i condomini più affollati dove i ladri sperano di passare inosservati.