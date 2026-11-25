Iniziativa simbolica della Sezione Fidapa di Montepaone “Riviera di Nausicaa” per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

“Una scena silenziosa: una tela bianca, una sedia vuota, un paio di scarpette rosse, un drappo rosso”- questi gli elementi dell’installazione creata dalla Sezione Fidapa di Montepaone “Riviera di Nausicaa”, collocata all’interno della sala consiliare del comune di Montepaone, ideata per dire “no” alla violenza sulle donne e al femminicidio .

In questo spazio padroneggiano i quattro elementi utilizzati , che evocano subito il tema della violenza, a cui la giornata di oggi è dedicata. Una tela bianca, che rappresenta una vita spezzata; una storia che non potrà mai più essere dipinta, scritta o raccontata; non ci saranno più sogni, non ci sarà più un futuro.

Una sedia vuota, che rappresenta l’assenza fisica nella vita quotidiana, a tavola, al lavoro o nella società; un posto che rimarrà vacante per sempre e che nessuno potrà mai colmare.

Un paio di scarpette rosse, che é l’emblema globale della lotta contro la violenza di genere (nato dal progetto “Zapatos Rojos” dell’artista messicana Elina Chauvet); il rosso richiama il sangue versato, ma anche la forza, la passione e la determinazione nel chiedere giustizia anche per gli orfani o le orfane di femminicidio.

Un drappo rosso, come un filo conduttore visivo ed emotivo, che rappresenta la ferita, il lutto, ma anche un abbraccio collettivo. Insomma un sipario che è calato troppo presto su un’esistenza; una donna non c’è più; una madre non c’è più; una figlia non c’è più; una sorella non c’è più; una amica non c’è più, una studentessa non c’è più; una collega di lavoro non c’è più.

Con questo simbolismo le socie fidapine di Montepaone, in sinergia con l’amministrazione comunale di Montepaone, vogliono dare voce a chi non ne ha più.