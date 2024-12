Scende da un autobus e viene travolto da un’auto sulla SS 106, 28enne in gravi condizioni

Era appena sceso da un autobus di linea insieme ad un amico, quando un’auto lo ha travolto e si è poi dileguata senza prestare soccorso. È accaduto ieri sera lungo la Statale 106 Jonica in località Poggio Padano, nel crotonese.

Vittima un giovane di 28 anni originario del Burkina Faso, investito da un’auto pirata e trasportato d’urgenza in ospedale dal Suem 118 in gravi condizioni per politraumi anche se non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia che ha avviato subito le indagini per individuare auto e conducente. Sono state ascoltate le persone che hanno assistito all’incidente e si stanno anche visionando le immagini di videosorveglianza presenti nella zona.