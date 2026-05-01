Scende per aprire il cancello, donna muore travolta dalla propria auto

Un pomeriggio di ordinaria quotidianità si è trasformato in tragedia a Fuscaldo Marina, nel Cosentino. Una donna ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto proprio davanti all’ingresso della propria abitazione.
La dinamica dell’incidente
Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità giunte sul posto, la vittima era appena rientrata a casa a bordo della sua vettura. La donna sarebbe scesa dal veicolo, lasciandolo momentaneamente in sosta, per procedere all’apertura del cancello della proprietà.
Per cause ancora in corso di accertamento — un possibile guasto tecnico al sistema frenante o, più probabilmente, una fatale dimenticanza nel disinserimento della marcia o del freno a mano — l’automobile si è messa in movimento, travolgendola senza lasciarle scampo.
I soccorsi
L’allarme è scattato immediatamente. Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e, data la gravità della situazione, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso decollato da Cosenza.
Nonostante i disperati tentativi di rianimazione e la rapidità dei soccorsi, le ferite riportate dalla donna sono risultate troppo gravi: il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso.