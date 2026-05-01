Scende per aprire il cancello, donna muore travolta dalla propria auto

Un pomeriggio di ordinaria quotidianità si è trasformato in tragedia a Fuscaldo Marina, nel Cosentino. Una donna ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto proprio davanti all’ingresso della propria abitazione.

​La dinamica dell’incidente

​Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità giunte sul posto, la vittima era appena rientrata a casa a bordo della sua vettura. La donna sarebbe scesa dal veicolo, lasciandolo momentaneamente in sosta, per procedere all’apertura del cancello della proprietà.

​Per cause ancora in corso di accertamento — un possibile guasto tecnico al sistema frenante o, più probabilmente, una fatale dimenticanza nel disinserimento della marcia o del freno a mano — l’automobile si è messa in movimento, travolgendola senza lasciarle scampo.

​I soccorsi

​L’allarme è scattato immediatamente. Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e, data la gravità della situazione, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso decollato da Cosenza.

​Nonostante i disperati tentativi di rianimazione e la rapidità dei soccorsi, le ferite riportate dalla donna sono risultate troppo gravi: il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso.