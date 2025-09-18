Schiacciato da un muletto, giovane di 25 anni in prognosi riservata

Un giovane di 25 anni di Vibo Marina è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto nei pressi dell’aeroporto.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo sarebbe stato schiacciato da un muletto riportando un politrauma con lesioni all’addome, al bacino, al rachide lombosacrale e agli arti inferiori.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, insieme ai vigili del fuoco. Le condizioni del giovane sono apparse subito critiche: in stato di shock, è stato stabilizzato e trasferito d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale Pugliese di Catanzaro, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.