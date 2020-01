Schianto fatale, stava tornando a casa dopo il lavoro: Chiara muore a soli 27 anni

Weekend tragico sulle strade della Calabria. Ieri sera ha perso la vita Chiara Fava, 27 anni, sulla strada di grande comunicazione Jonio Tirreno all’altezza di Melicucco. Stando ai primi accertamenti, due auto, un fuoristrada e una Lancia Y, si sarebbero scontrate frontalmente. La ragazza era alla guida dell’utilitaria.

L’impatto, tremendo, non le ha lasciato scampo.

Stando a quanto ricostruiti, Chiara, originaria di Taurianova, stava rientrando a casa a Polistena, dopo aver concluso la sua giornata di lavoro in un centro commerciale di Vibo Valentia. La dinamica dell’incidente è in corso di accertamento.

Da una prima ricostruzione pare che la Lancia Y, che procedeva ad una velocità di 60 km orari, sia stata travolta dal fuoristrada, sul quale viaggiavano tre persone, e che transitava nel senso opposto di marcia.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco di Siderno che hanno provveduto a liberare la 27enne, intrappolata dalle lamiere dell’autovettura, completamente distrutta. Ma per lei non c’è stato niente da fare. Ferito anche un occupante del fuoristrada. (Fanpage.it)