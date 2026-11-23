È di un morto e due feriti il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nella notte di ieri a Cosenza. A perdere la vita è stato un uomo di 63 anni, deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale, dove era stato trasportato in condizioni critiche.

​Secondo una prima ricostruzione, la vittima viaggiava a bordo di un’autovettura insieme a una donna quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è scontrato frontalmente contro un’altra auto.

​L’impatto ha causato il ferimento di entrambe le donne coinvolte: la passeggera che si trovava in auto con il 63enne e la conducente dell’altra vettura. Entrambe sono state soccorse e trasferite all’ospedale “Annunziata” di Cosenza, dove hanno riportato fratture e traumi di varia natura.

​Sul luogo dello schianto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118 per prestare i primi soccorsi e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e i veicoli coinvolti. I carabinieri hanno avviato i rilievi e stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e stabilire le cause dello scontro.