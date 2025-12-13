Sciame Sismico in provincia di Reggio Calabria: Scossa di Magnitudo 2.8 sveglia l’area di Cardeto

Un modesto ma percepibile sciame sismico sta interessando la provincia di Reggio Calabria nelle ultime ore, culminato con un evento di maggiore entità nella notte che ha destato preoccupazione tra i residenti, specialmente nell’area montana.

L’evento più rilevante è stato registrato alle ore 04:43:13 di oggi, sabato 13 dicembre 2025 (ora italiana). Il terremoto ha raggiunto una magnitudo locale (ML) di 2.8, un valore classificato come “molto leggero” ma sufficiente per essere avvertito dalla popolazione in prossimità dell’epicentro.

Dettagli dell’Evento Principale

​Secondo i dati diffusi dalla Sala Sismica INGV-Roma (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), l’epicentro è stato individuato con precisione a 4 km a Nord del comune di Cardeto (RC).

Le coordinate geografiche esatte dell’ipocentro sono:

​Latitudine: 38.1195

​Longitudine: 15.7577

​Il sisma si è verificato a una profondità di 14 km, un dato che, unito alla magnitudo contenuta, contribuisce generalmente a limitare i danni in superficie.

​L’Evoluzione dello Sciame

​La scossa ML 2.8 rientra in una sequenza di eventi sismici di minore intensità che caratterizzano la zona del Reggino, un’area geologicamente attiva e storicamente nota per la sua elevata sismicità.

Al momento, non si segnalano danni a cose o persone, ma le autorità locali, in collaborazione con la Protezione Civile, stanno monitorando l’evolversi della situazione e invitano la cittadinanza alla prudenza e a seguire le norme di comportamento in caso di eventi sismici.

​Gli esperti dell’INGV continuano a seguire l’attività tellurica della regione per analizzare la dinamica dello sciame in corso. L’episodio, pur non essendo allarmante per la sua entità, funge da costante promemoria della vulnerabilità del territorio calabrese e dell’importanza della prevenzione e dell’adeguamento sismico degli edifici.