Sciame sismico nel catanzarese, il punto della Protezione Civile Calabria

Due scosse di terremoto di magnitudo 3.1 e 2.3 sono state registrate pochi minuti fa nel comune di Albi. Le scosse, seguite da alcune di minore intensità, si inseriscono nello sciame sismico che sta interessando la Presila catanzarese da circa 15 giorni.

La scossa più forte è stata di Magnitudo 4, registrata il 17 gennaio sempre nel comune di Albi. La Protezione Civile regionale è in contatto continuo con i Sindaci dei territori coinvolti con i quali sta organizzando incontri con la popolazione per fare il punto della sul fenomeno in corso, sui piani di protezione civile comunali e sui comportamenti da adottare.