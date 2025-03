Scienze sociali in scena presenta il suo quinto evento: Il male velato in scena

Il 15 marzo 2025 alle 17.30 presso la sala Congressi del MUSMI del Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro, si terrà il quinto evento targato Scienze sociali in scena, ideato dall’assegnista di ricerca in antropologia dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, Davide Costa in collaborazione con la dottoressa Anna Rotundo e con il patrocinio di Vitambiente e il suo presidente l’avvocato Pietro Marino e vice presidente il professore Raffaele Serra dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.

Scienze sociali in scena è un progetto di divulgazione scientifica in chiave teatrale che sta avendo un grandissimo successo; infatti, è stato anche presentato da Davide Costa presso il Freud Museum di Vienna.

Per l’occasione verrà presentato in chiave teatrale il saggio di Davide Costa che dalla sua uscita ad oggi sta avendo un grandissimo successo, ossia “Il male velato: società, medicina e culti”, edito dalla casa editrice universitaria Tab edizioni di Roma, in cui viene analizzato il concetto di male sotto diversi punti di vista e in chiave transdisciplinare.

Si tratta di un evento con un forte impatto emozionale con lo scopo principale di sensibilizzare, prevenire e attenuare gli effetti che le diverse forme di male possono avere sulla società.