Sciopero di piloti e assistenti di volo, ecco i voli cancellati all’aeroporto di Lamezia Terme

“Durerà 24 ore l’agitazione proclamata da Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo e coinvolgerà piloti e assistenti di volo di Alitalia, Blue Air e Blu Panorama, tecnici della manutenzione e personale di terra delle compagnie, gli addetti all’handling, al catering e delle gestioni aeroportuali. Saranno garantiti i collegamenti nelle fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21” è quanto si apprende sul sito di Alitalia.

Alitalia è stata costretta a cancellare metà dei voli del proprio operativo di domani, sia nazionali che internazionali, come spiega la compagnia sul proprio sito in cui pubblica l’elenco dei collegamenti saltati fra la serata di oggi, domani e la mattina del giorno successivo. Per limitare i disagi dei passeggeri, Alitalia ha attivato un piano straordinario che prevede l’impiego di aerei più capienti sulle rotte domestiche e internazionali, con l’obiettivo di riprenotare i viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili in giornata: il 60% dei passeggeri riuscirà a viaggiare nella stessa giornata del 21 maggio, assicura la compagnia.

Il disagio toccherà anche l’aeroporto Interazionale di Lamezia Terme in entrambe le giornate di sciopero. “Alitalia – si legge sul sito della compagnia – invita tutti i passeggeri che hanno acquistato un biglietto per volare il 21 maggio – e anche nella serata del 20 maggio e nella prima mattinata del 22 maggio – a verificare lo stato del proprio volo, prima di andare in aeroporto, sul sito Alitalia.com, chiamando il numero verde 800.65.00.55 (dall’Italia) o il numero +39.06.65649 (dall’estero), oppure contattando l’agenzia di viaggio in cui hanno acquistato il biglietto. Sul proprio sito Enac pubblica l’elenco dei voli che saranno comunque garantiti domani.

Ecco l’elenco dei voli cancellati che interessano l’aeroporto di Lamezia Terme

Voli Alitalia cancellati 21 maggio 2019

AZ1165 Roma – Lamezia Terme

AZ1168 Lamezia Terme – Roma

AZ1171 Roma – Lamezia Terme

AZ1173 Roma – Lamezia Terme

AZ1174 Lamezia Terme – Milano Linate

AZ1178 Lamezia Terme – Roma

AZ1179 Milano Linate – Lamezia Terme

AZ1184 Lamezia Terme – Milano Linate

AZ1185 Milano Linate – Lamezia Terme

AZ1198 Reggio Calabria – Milano Linate

AZ1156 Reggio Calabria – Roma

AZ1157 Roma – Reggio Calabria

AZ1161 Roma – Reggio Calabria

Voli Alitalia cancellati 22 maggio 2019

AZ1162 Lamezia Terme – Roma

AZ1184 Lamezia Terme – Milano Linate