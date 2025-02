SCOLAB: Il Museo di Scolacium apre le porte ai giovani per un viaggio nella storia e nell’arte!

Il Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium di Borgia (CZ) apre le porte alle nuove generazioni, al fine di trasformare momenti ludici in occasioni per esplorare da vicino il labirinto della storia.

Sulla scorta dell’impegno profuso, anche il 2025 sarà caratterizzato da molteplici attività che vedranno protagonisti i cittadini del presente e del futuro e la comunità scolastica.

Una missione divulgativa a cui il prossimo 16 febbraio, a partire dalle ore 10:00, nella sala conferenze del Parco darà voce Elisa Nisticò, la quale in qualità di Direttrice del Museo e Parco archeologico Nazionale di Scolacium, si proporrà di incarnare lo spirito dialogante di questo luogo, esaltandone le caratteristiche e le potenzialità, accompagnando i visitatori in una suggestiva visita guidata, cui seguirà un assaggio dell’esperienza formativa immaginata per i prossimi mesi (di cui il laboratorio di restauro “la rinascita del bello” del 9 febbraio ha offerto una prova tangibile).

Domenica prossima i giovani visitatori saranno impegnati insieme all’artista Angelo Ventimiglia in un laboratorio dal titolo “crea con l’artista: incisione su alluminio”.

Il 16 febbraio sarà pure l’occasione per illustrare nell’ambito dei servizi educativi, un fitto calendario di appuntamenti ribattezzato “SCOLAB” che, articolandosi da febbraio ad ottobre (con possibili variazioni ed integrazioni) chiamerà alle arti le giovani sentinelle per stimolare la loro attenzione verso la cultura delle radici.

Per rimanere aggiornati sulle iniziative promosse dal Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium e sottoscrivere la propria partecipazione è possibile seguire gli omonimi canali social (Facebook e Instagram), iscriversi al canale broadcast WhatsApp (3358313971), telefonare al num. 0961 391356 o inviare un e-mail all’indirizzo drm-cal.scolacium@cultura.gov.it