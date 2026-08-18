Scolacium Docu Film Fest: da domani a Soverato cinque serate per raccontare la musica italiana attraverso il cinema

Al via la seconda edizione dello Scolacium Docu Film Fest, che da domani mercoledì 19 fino al 23 agosto, con inizio alle 19.30, porterà in piazza Maria Ausiliatrice a Soverato un viaggio attraverso alcune delle figure più importanti e rappresentative della musica italiana. Cinque serate in cui cinema, musica e memoria si incontrano per restituire al pubblico storie, percorsi artistici e umani di protagonisti che, attraverso le loro canzoni, hanno contribuito a costruire la nostra identità culturale.

Lo Scolacium Docu Film Fest, ideato da Gianvito e Alessandro Casadonte, si inserisce nella programmazione estiva della Città di Soverato, con il sostegno della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura e del Comune di Soverato.

Un vero e proprio percorso nella memoria della canzone italiana che parte domani mercoledì 19 agosto con “Signor Faletti”, docufilm diretto da Michele Truglio e Alessandro Galluzzi. L’opera, ripercorre la straordinaria ed eclettica carriera di Giorgio Faletti, artista eclettico che ha attraversato comicità, cabaret, musica, cinema e letteratura. La serata sarà accompagnata dall’incontro-dibattito con i due registi.

Giovedì 20 agosto sarà protagonista il mondo di Edoardo Bennato con “Edoardo Bennato. Sono solo canzonette”, scritto e diretto da Stefano Salvati. Il documentario ripercorre la vita e la carriera del celebre cantautore napoletano, raccontandone l’animo ribelle, il rapporto con il rock e il blues e quel successo che lo ha reso un pioniere dei grandi live negli stadi. Salvati è una figura di riferimento nel mondo del videoclip e dell’audiovisivo musicale italiano.

Venerdì 21 agosto sarà la volta di “Brunori Sas – Il tempo delle noci”, docufilm diretto da Giacomo Triglia, incentrato sull’universo creativo e personale del cantautore Dario Brunori, artista calabrese diventato una delle voci più riconoscibili della musica italiana contemporanea. Se ne parlerà col regista che ha costruito una parte importante del proprio percorso proprio nell’incontro tra cinema, musica e audiovisivo.

Sabato 22 agosto spazio a “Il mio nome è Riccardo Cocciante”, ancora diretto da Stefano Salvati. Il documentario rappresenta il primo ritratto biografico ufficiale in forma di docufilm dedicato alla vita e alla straordinaria carriera di Riccardo Cocciante, protagonista di una lunga stagione della musica italiana e internazionale. Anche in questo caso la proiezione sarà arricchita dall’incontro con il regista.

La chiusura, domenica 23 agosto, sarà affidata a “Rino Gaetano, Sempre più blu”, docufilm diretto da Giorgio Verdelli. Presentato alla Festa del Cinema di Roma, il film restituisce un ritratto approfondito del celebre e irriverente cantautore calabrese attraverso lo sguardo del regista e produttore di documentari e programmi musicali che da decenni racconta i grandi protagonisti della musica italiana e internazionale.

Gli appuntamenti con gli autori saranno moderati da Maria Francesca Gagliardi, responsabile Scouting e acquisizioni letterarie di FremantleMedia Italy Group.

“Il valore di un progetto come lo Scolacium Docu Film Fest – sottolinea il direttore artistico Gianvito Casadonte – è innanzitutto culturale e formativo. Vogliamo costruire occasioni capaci di coinvolgere il pubblico di ogni età, parlando soprattutto ai più giovani attraverso un linguaggio, quello del cinema, che può diventare uno straordinario strumento di conoscenza. E’ importante continuare a tenere vivo e valorizzare il grande patrimonio della canzone italiana, creando opportunità di dialogo dal vivo con gli autori e permettendo al pubblico di conoscere le storie, le tecniche e le scelte che stanno dietro ogni opera”.