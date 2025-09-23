Scommesse illegali, quattro persone arrestate

Un’attività organizzata di accettazione, raccolta, anche telefonica e telematica, di scommesse sportive per conto di allibratori esteri privi di concessione, autorizzazione o licenza nella provincia di Crotone.

Per questo motivo quattro uomini di Crotone – tra i quali un militare della Capitaneria di porto ed un vigile del fuoco – sono stati arrestati e posti ai domiciliari in esecuzione di un’ordinanza del gip del Tribunale di Crotone.

Le ordinanze sono state notificate questa mattina dalla Squadra mobile della Questura a conclusione di una indagine che ha coinvolto un centro scommesse. Sono contestati loro i reati di esercizio abusivo di attività di gioco e, solo per uno degli indagati, di estorsione.

L’indagine, come ha spiegato il dirigente della Squadra mobile di Crotone, Davide Bitorzoli, è nata da un controllo eseguito alla fine del 2024, anche a seguito della denuncia di uno dei clienti del centro scommesse che aveva ricevuto minacce per rientrare da un debito.

L’operazione è stata supportata da complesse attività tecniche, interrogatori, analisi della documentazione amministrativa e delle copie forensi di computer sequestrati all’interno di alcune agenzie di scommesse.

Secondo quanto emerso dall’attività investigativa il centro scommesse – i cui due gestori risultano indagati – era una sorta di paravento per un’agenzia di puntate illecite su eventi sportivi.

I quattro indagati avevano un ruolo attivo nella attività di raccolta o accettazione delle scommesse che venivano giocate illecitamente su bookmakers stranieri non autorizzati. Per questo motivo l’ordinanza cautelare ha previsto anche il sequestro del centro scommesse.