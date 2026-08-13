Scomparso un 38enne a Montepaone, ricerche in corso

La Prefettura di Catanzaro ha attivato una procedura di ricerca persona a seguito della denuncia di scomparsa di un 38enne di Montepaone.

Si tratta di Stefano Corabi, pizzaiolo, di cui non si hanno più notizie da questa notte. I carabinieri della compagnia di Soverato hanno richiesto l’attivazione della procedura e stamani sono iniziate le ricerche che si stanno concentrando nell’area di Montepaone.

Sul posto vi sono le unità cinofile dei carabinieri, i cacciatori di Calabria, il soccorso alpino della Guardia di finanza, la sala operativa mobile dei Vigili del fuoco con il distaccamento di Soverato.

Nello spazio aereo sta eseguendo dei sorvoli l’elicottero del reparto volo di Salerno. Da quanto si apprende l’uomo non si era mai allontanato e i familiari non hanno avuto più notizie dalle 2 di questa notte.