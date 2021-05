Scomparso un giovane di 27 anni, ricerche in corso

Da ieri sera non si hanno più notizie di Giuseppe Aiello, di 27 anni, che nel pomeriggio è uscito dalla sua casa a Settimo di Montalto Uffugo (Cosenza), ma non ha più fatto rientro nella sua abitazione. Il 27enne è figlio di Francesco Aiello, docente di economia all’Unical e candidato alle regionali in Calabria del 2020 per il Movimento 5 Stelle.

Al momento della scomparsa, secondo quanto si apprende, indossava un casco nero, un giubbetto con un cappuccio modello K-Way di colore rosso-blu e scarpe da tennis bianche. Il giovane è uscito a bordo di uno scooter vespa 250 di colore rosso.

L’ultima volta, secondo una segnalazione sui social in risposta ad un appello di alcuni amici, sarebbe stato avvistato a Lagarò, località della Sila cosentina ma i carabinieri stanno verificando anche questo elemento. Giuseppe Aiello viene descritto come un ragazzo tranquillo che apparentemente non ha problemi.

I parenti hanno allertato i Carabinieri, non vendendolo rientrare e già da ieri pomeriggio hanno iniziato le ricerche.

Aggiornamento: È stato ritrovato a Scandale il 27enne scomparso ieri