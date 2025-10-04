Scomparso un uomo di 41 anni nel vibonese, attivato il piano delle ricerche

Cresce l’apprensione nella comunità di Polia, in provincia di Vibo Valentia, dove da ore non si hanno più notizie di un residente. Si tratta di Daniele Caruso, un uomo di 41 anni, la cui improvvisa assenza ha fatto scattare immediatamente il protocollo per la ricerca di persone scomparse.

​Le autorità hanno avviato le indagini e le operazioni sul campo con l’obiettivo prioritario di rintracciare l’uomo e riportarlo a casa. La notizia della sua scomparsa ha destato grande preoccupazione nel piccolo centro, con la speranza che le ricerche possano concludersi nel più breve tempo possibile con un lieto fine.

Attivato il Piano Provinciale Scomparse

​A seguito della denuncia di scomparsa, la Prefettura di Vibo Valentia ha comunicato di aver prontamente attivato il Piano provinciale persone scomparse.

Questo protocollo prevede l’immediato coordinamento tra le diverse forze dell’ordine e i corpi di soccorso (Carabinieri, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e altre unità) per ottimizzare gli sforzi e coprire al meglio il territorio nelle operazioni di ricerca.

Nonostante l’attivazione del piano, la Prefettura non ha al momento diffuso foto o ulteriori dettagli del 41enne, presumibilmente per non intralciare le prime fasi delle ricerche o in attesa di informazioni più precise sullo scenario della scomparsa.