Sconfitta a testa alta del Volley Soverato contro la vice capolista Itas Trentino

Una partita giocata molto bene dalla squadra di coach Chiappini che ha tenuto testa alla compagine ospite. Brave le biancorosse che hanno lottato su tutti i palloni uscendo tra gli applausi del Pala Scoppa. Passiamo alla gara. La squadra di Chiappini scende in campo con Malinov e Korhonen a formare la diagonale, al centro Cecchi e Giambanco, in banda la statunitense Schwan con capitan Giugovaz, libero Ferrario.

Rispondono le ospiti con Bonelli e Dehoog a formare la diagonale, al centro Moretto e Fondriest, schiacciatrici Michieletto Francesca e Mason con libero Parlangeli. Le ospiti partono subito forte portandosi sul più quattro, 4-8, ma si riporta a ridosso Soverato adesso dietro 9-12 e in parità 13-13 poco dopo. Itas di nuovo avanti 13-16 e 15-18; Soverato è a meno due 19-21, ma Trentino si porta a meno due dal set, 19-23.

Chiudono le ospiti 20/25. Secondo set con le ragazze di Chiappini avanti 8-4 e time out Itas; le calabresi spingono per cercare di guadagnare un bel margine di vantaggio portandosi 15-11, ma.le ragazze di coach Saja rimontano portandosi in parità 19-19 con Soverato costretto al time out. Prova a scappate Soverato, 22-20, e arrivano tre palle set 24-21. Trentino ne annulla due e coach Chiappini chiama subito time out sul 24-23; pareggio ospite e si và ai vantaggi dove Soverato ha subito un’altra palla set sul 25-24 chiudendo 26/24.

Ospiti avanti 4-7 nella prima parte del terzo set con Soverato che cerca di accorciare. Parità 11-11 tra le due squadre con Giugovaz e compagne che rispondono bene agli attacchi delle avversarie. Bonelli e compagne riprendono ad avere punti di vantaggio, più quattro per Trentino 13-17 e 17-20. Fase decisiva di questo terzo parziale. Scambi prolungati e bellissimi in campo con Ferrario protagonista e anche le attaccanti di Trentino hanno difficoltà a mettere palla a terra.

Le ospiti conducono comunque 21-23 ma é un Soverato battagliero che non molla mai. Tre palle set Trentino ma Soverato annulla le prime due e coach Saja chiama time out sul 23-24; al rientro in campo Giugovaz pareggia il conto e il Pala Scoppa esplode. L’Itas guadagna un’altra palla set, 24-25, ed é time out Soverato. Nuova parità 25-25 e ancora Soverato che annulla la quarta palla set ospite sul 26-26. Set infinito con la squadra di Saja che si porta 26-27 ma niente da fare, ci pensa Korhonen a pareggiare ancora.

Sette palle set sprecate dall’Itas e punteggio 28-28, e si chiude a favore delle ospiti 28-30 il parziale. Inizia il quarto set con Mason e compagne che partono 2-5 e 6-9. Più quattro, 9-13, con Trentino che prende il largo portandosi 13-23. Chiude la vice capolista con il punteggio di 15/25. Sconfitta che non intacca il cammino del Volley Soverato che adesso si appresta ad affrontare nella vigilia di Pasqua in trasferta il Ssssuolo.

Salviato (Soverato):” Abbiamo giocato una buona gara contro un forte avversario. Trentino lotta ancora per salire in A1 ma noi abbiamo dimostrato ulteriormente che possiamo giocarcela contro tutti”.

Volley Soverato 1

Itas Trentino 3

Parziali set: 20/25; 26/24; 28/30; 15/25

VOLLEY SOVERATO: Malinov 1, Schwan 16, Cecchi 9, Ferrario (L), Giambanco 2, Cherepova, Giugovaz 8, Zuliani, Salviato, Korhonen 22, Tolotti 2, Barbaro 1. Coach: Luca Chiappini

ITAS TRENTINO: Mason 14, Serafini ne, Michieletto F 18, Fondriest 14, Bonelli 3, Libardi (L) ne, Stocco ne, Parlangeli (L), Dehoog 17, Joly ne, Bisio ne, Michieletto A ne, Meli 2, Moretto 8. Coach: Stefano Saja

ARBITRI: Scarfó Fabio – Guarneri Roberto

DURATA SET: 25′, 31′,40′,23′. Tot 1h59′

MURI: Soverato 12, Trentino 10