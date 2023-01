Sconfitta a testa alta per il Volley Soverato contro la capolista Roma

Esce sconfitto il Volley Soverato dal palasport di Guidonia contro la corazzara di coach Cuccarini. Un ko a testa alta per la squadra del presidente Matozzo che si prende la piccola soddisfazione di essere riuscita a vincere un set in casa della capolista-corazzata Roma, cosa che, ad oggi, nessuno era riuscito a fate.

Tre a uno dunque per le giallorosse contro le calabresi di Chiappini che hanno giocato la loro onesta partita. Il Soverato ha dimostrato ancora una volta di potercela giocare con tutti e di meritare l’attuale posizione in classifica. Passiamo alla partita.

La capolista guidata da Cuccarini schiera Bici opposta a Bechis, Rivero e Melli le schiacciatrici, Rucli e Rebora al centro, Ferrara é il libero. Risponde la squadra di Chiappini con Malinov e Korhonen a formare la diagonale, al centro Cecchi e Giambanco, in banda la statunitense Schwan con capitan Giugovaz, libero Ferrario.

Parte forte la squadra di Cuccarini che si porta sul 15-10 con Soverato che cerca di accorciare; allunga Roma sul 21-15 e chiude il set senza particolari sussulti per 25/19. Secondo set che inizia con le due squadre che giocano punto a punto ma sono le locali che allungano sul 9-5; non molla Soverato che sotto 12-8 si porta ad una lunghezza con coach Cuccarini costretto al time out con le laziali avanti 12-11; squadre in campo e questa volta é Roma a realizzare tre punti consecutivi e sul 15-11 é time out per le calabresi.

Tiene duro Soverato, di nuovo a meno uno dalla capolista, 19-18. Muro delle ioniche e altro time out per Cuccarini con le squadre appaiate sul 19-19. Passa avanti la squadra ospite sul 19-20 e arriva il più due per la biancorosse avanti 20-22; riacciuffa la parità Roma con Melli e siamo 22-22 con time out per Chiappini. Set bello e avvincente.

Guadagna due palle set Soverato che chiude con Schwan 23/25. Perde l’egemonia dei set la capolista che fino ad oggi aveva vinto sempre per tre a zero tra le mura amiche. Parte bene Soverato nel terzo set portandosi 0-3 e coach Cuccarini chiama subito tempo; sul 2-5 reagiscono le giallorosse che agguantano le avversarie 7-7 e passano a condurre 8-7. Time out per le calabresi. Allunga adesso la capolista e sul 14-9 altro time out per Chiappini.

In difficoltà ora Soverato che é in ritardo di otto punti, 18-10, con Rivero e compagne che chiudono il gioco 25/17 con fast di Ciarrocchi. Spinge da subito nel quarto set la squadra di casa che si porta sul 4-0 con time out immediato per le ospiti. Conduce Roma 10-5 e 14-7; Roma si avvia a vincere e conduce 20-11 e chiude la partita 25/13. Soverato rimane a ventitré in classifica.

Roma Volley 3

Volley Soverato 1

Parziali set: 25/19; 23/25; 25/17; 25/13

Roma: Bici 9, Bechis, Rivero 18, Ciarrocchi 6, Ferrara (L), Rucli 9, Valoppi (L), De Luca Bossa ne, Melli 13, Bianchini 14, Rebora 6, Valerio ne. Coach: Giuseppe Cuccarini

VOLLEY SOVERATO: Malinov 1, Schwan 14, Cecchi 10, Ferrario (L), Giambanco 2, Cherepova, Giugovaz 12, Zuliani 1, Salviato (L), Korhonen 15, Tolotti ne, Barbaro 1. Coach: Luca Chiappini

ARBITRI: Somansino Alessandro – Oranello Alessandro

DURATA SET: 24′,29′, 27′, 25′. Tot 1h45′

MURI: Roma 10, Soverato 10