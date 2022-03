Sconfitta al Pala Scoppa per il Volley Soverato, termina così la stagione

Passa la Balducci Macerata al Pala Scoppa per tre set a zero, guadagnando la qualificazione ai quarti di finale playoff promozione. Per la Ranieri International Volley Soverato, invece, si chiude la stagione con questa sconfitta. La squadra di Napolitano non é riuscita a far sua la gara e conquistare la bella.

É stata una partita difficile per Ferrario e compagne che salutano cosi il proprio pubblico. Resta in casa Soverato, sicuramente, la soddisfazione per aver raggiunto ancora una volta la fase dei playoff dopo una stagione travagliata per vari motivi ma, allo stesso tempo, rimane l’amaro in bocca per non essere riusciti a proseguire l’avventura post regular season.

Domani sará un altro giorno, e siamo sicuri che la società del vulcanico presidente Matozzo volterá pagina iniziando a pensare sin da subito al futuro. Passiamo alla gara. Rispetto a gara 1 coach Napolitano cambia l’opposto nello starting six, inserendo Foucher in diagonale con la regista Saveriano, al centro capitan Riparbelli e Tajè, Buffo schiacciatrice con Quarchioni, libero Ferrario. Risponde con la diagonale Ricci – Malik, al centro Pizzolato e Così, schiacciatrici Michieletto e Fiesoli con libero Bresciani.

Buona la partenza delle locali che si portano sul 6-2 ma con un mini break Macerata si rifanno sotto, 6-5. Squadre in parità 7-7, con la squadra di Paniconi che allunga sul più due, 7-9, costringendo la Ranieri al primo time out dell’incontro. Due errori di Soverato portando a più quattro il vantaggio delle ospiti, 7-11, con Macerata che rimane avanti anche nella seconda parte del parziale, 14-18; secondo time out per Soverato, sotto 15-20.

La squadra di cass non riesce a recuperare lo svantaggio e cede il primo set 19/25. Vinto il set, la Balducci continua a condurre a condurre il gioco e nelle prime battute del secondo gioco é avanti 3-8 con time out immediato per le biancorosse. Aumenta il vantaggio delle ospiti, 9-17, con le padrone di casa in difficoltà. Reagisce però la squadra ionica che riduce a tre il distacco, 16-19, con time out per Macerata.

Ci prova la Ranieri ma la squadra di Paniconi sbaglia poco e chiude 19/25 il secondo set. Gara in salita per Riparbelli e compagne con Macerata avanti anche nel terzo set 3-8 e 9-17. Niente da fare per la Ranieri che é costretta a cedere il set 20/25 nonostante una grande prova di orgoglio con la squadra di coach Paniconi che festeggia la meritata qualificazione. Per Soverato, come detto, termina qui la stagione 2021/2022.

Ranieri Intern. Volley Soverato 0

Balducci Macerata 3

Parziali set: 19/25; 19/25; 20/25

RANIERI INT VOLLEY SOVERATO: Mennecozzi, Badalamenti 8, Ferrario (L), Quarchioni 5, Saveriano, Gabbiadini 3, Ascensao M ne, Riparbelli 3, Tajè 8, Buffo 10, Foucher 5, Ascensao R ne. Coach: Bruno Napolitano

BALDUCCI MACERATA: Bresciani (L), Martinelli ne, Cosi 12, Micheletto 10, Gasparroni ne, Ghezzi 4, Ricci 1, Stroppa 2, Peretti, Pizzolato 7, Fiesoli 6, Malik 14. Coach: Luca Paniconi

ARBITRI: Papapietro Eustachio – Colucci Marco

MURI: Soverato 4, Macerata 9