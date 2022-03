Sconfitta e settimo posto finale per il Volley Soverato

Si chiude al settimo posto la regular season della Ranieri International Volley Soverato che nell’ultimo turno viene sconfitta in trasferta dalla Itas Ceccarelli Martignacco per tre a uno. Era uno scontro diretto per decidere chi tra le due avrebbe chiuso al sesto posto. Le padrone di casa con i tre punti hanno scavalcato Soverato e chiuso dunque a ventotto punti.

Per le ragazze di Napolitano adesso ci sarà la sfida contro Macerata negli ottavi di finale playoff con gara uno ed eventuale “bella” in trasferta. Passiamo alla partita che ha visto la Ranieri International scendere in campo con Saveriano al palleggio e Foucher opposto, al centro capitan Riparbelli e Tajè, Badalamenti schiacciatrice con Gabbiadini, libero Ferrario.

Dall’altra parte Martignacco scende in campo con Ghibaudo al palleggio e Rossetto opposto, al centro la coppia Modestino – Eckl, schiacciatrici Milana e Cortella con libero Tellone. Come da previsione, si gioca punto a punto con le due squadre che cercano a vicenda di allungare; ci prova la Ranieri sul 14-16, ma Martignacco risponde presente e riagguanta le avversarie. La parità la fá da padrone sul 20-20 e qui le ragazze di Gazzotti allungano sul 23-20; ci sono tre palle set per l’Itas che chiude il parziale 25/21.

Friulane e calabresi continuano a braccetto anche nella fase iniziale del secondo gioco con il punteggio di parità 12-12; Soverato avanza di due punti e coach Gazzotti chiama il time out, 12-14, per le ioniche. Squadre in campo e nuovo pareggio, 14-14. Tempo discrezionale per la Ranieri International. Break delle padrone di casa che si portano sul 19-15 dopo un altro time out chiesto da coach Napolitano.

Martignacco é più determinato in campo e allunga sul punteggio di 21-17 e 23-19; quattro set point per l’Itas, 24-20, con Soverato che dimezza lo svantaggio e sul 24-22 coach Gazzotti chiama time out. Rossetto manda out e adesso Soverato é a meno uno, 24-23, ma Badalamenti sbaglia la battuta ed il set si chiude 25/23 per Martignacco.

Nel terzo set parte meglio la squadra ospite, avanti 1-7. Adesso le ragazze del presidente Matozzo guadagnano un ottimo margine in questo set, 6-18, e senza troppi problemi lo portano a casa con il punteggio di 8/25. Riaperta la partita, il Soverato ha acquisito maggior fiducia adesso e nel quarto parziale le ragazze in biancorosso si trovano avanti 5-8 con time out immediato per Martignacco. Contro break e pareggio 8-8, con sorpasso locale e time out Ranieri sul punteggio di 9-8; squadre in parità 12-12, con la Ranieri che si riaffaccia avanti nuovamente, 12-15, provando un nuovo allungo. Buffo porta Soverato sul più quattro, 14-18, ma é ancora tutto in parità con break Martigancco che costringe le ospiti al time out sul 18-18.

Fasi decisive del set con l’Itas sul più quattro, 23-19. Arrivano ben cinque match point, 24-19, con le friulane che chiudono al terzo tentativo 25/21. Per la Ranieri adesso appuntamento ai play off che inizieranno con una settimana di ritardo in attesa degli ultimi recuperi del girone A.

Itas Martignacco 3

Ranieri International Volley Soverato 1

Parziali set: 25/21; 25/23; 8/25; 25/21

ITASMARTIGNACCO: Zanussi ne, Mussap ne, Modestino 9, Sangoi ne, Ghibaudo 3, Milana 11, Picco, Rossetto 10, Cortella 16, Pascucci 2, Zorzetto, Tellone (L), Eckl 10. Coach: Marco Gazzotti

RANIERI INT VOLLEY SOVERATO: Mennecozzi, Badalamenti 15, Ferrario (L), Quarchioni, Saveriano 1, Gabbiadini 15, Ascensao M ne, Riparbelli 9, Tajè 7, Buffo 2, Foucher 17, Ascensao R. Coach: Bruno Napolitano

ARBITRI: Cecconato Luca – Lorenzin Ruggero

DURATA SET: 22′, 26′, 18′, 28′.Tot 1h34′

MURI: Martignacco 16,Soverato 6