Sconfitta in quattro set per il Volley Soverato contro la capolista Talmassons

Sconfitta in quattro set per la Ranieri International Volley Soverato in trasferta nella tana della capolista Talmassons. É stato un ko che ha visto le ragazze del presidente Matozzo iniziare bene vincendo il primo set per poi subire il ritorno delle locali.

Negli altri parziali per buona parte il Soverato ha cercato di tener testa alla Cda ma quando ha subito il break non è riuscito a rientrare e nelle fasi cruciali é venuta fuori la maggiore esperienza delle ragazze di coach Barbieri. Passiamo alla partita. Inizio gara con coach Barbieri che per la Cda schiera Nicolini e Obossa a formare la diagonale,al centro Bovo e Cogliandro, schiacciatrici Conceicao e Grigolo con libero Maggipinto.

Nella Ranieri Soverato la regista è Saveriano con opposto Badalamenti, al centro capitan Riparbelli e Tajè, Gabbiadini schiacciatrice con Quarchioni, libero Ferrario. Buon avvio di gara da parte delle due squadre che sono appaiate nel punteggio 9-9 e 14-14. Sul 16-16 sono le locali con un bel muro a trovare il doppio vantaggio e Soverato ricorre al primo time out, sotto 18-16.

Reazione delle calabresi che sotto 20-17 trovano la parità costringendo anche la Cda al primo tempo discrezionale; passa a condurre la squadra di Napolitano con ace sporco di Quarchioni e palla a terra di Gabbiadini 21-23. É capitan Riparbelli che trova tre palle set. Sul 21-24 time out per Talmassons, ma la Ranieri chiude subito il parziale 21/25. Secondo set con inizio ancora equilibrato.

Poi sono Bovo e compagne a cercare l’allungo sul 13-11 e 15-12; più quattro Talmassons, 17-13, con time out Soverato. Spinge adesso la squadra di coach Barbieri avanti 19-13, ed è Conceicao a chiudere il set 25/17. Giocano punto a punto le due compagini con il punteggio 10-9, e Bovo e compagne allungano sul 15-10 con time out per Napolitano.

Aumenta il vantaggio delle locali, 17-11, con le ospiti che cercano di ritornare vicino alle avversarie. Non riesce la Ranieri International a recuperare il gas e la Cda chiude il gioco 25/16. Adesso sotto nel computo set la Ranieri non molla e nel quarto parte bene portandosi sul 7-9. Arriva però il break di Obossa e compagne che piazzano un cinque a zero andando sul 12-9 con tempo per Soverato.

Cogliandro porta a quattro punti il vantaggio con un bel muro dal centro, 14-10, e poco dopo il distacco è di cinque lunghezze. Soverato chiede time out, sotto 18-13. Talmassons mantiene il suo vantaggio e chiude il parziale 25/20 vincendo la gara. Dopo questo stop il Soverato resta a venti in classifica e da martedì ritornerà ad allenarsi in vista del prossimo match, al Pala Scoppa, contro Montecchio.

Cda Talmassons 3

Ranieri Intern Volley Soverato 1

Parziali set: 21/25; 25/17; 25/16; 25/20

CDA TALMASSONS: Bovo 7, Panucci 1, Dalla Rosa ne, Conceicao 14,Marchi ne, Maggipinto (L), Cantamessa ne, Obossa 22, Grigolo 14, Cogliandro 11, Pagotto ne, Ponte (L) ne, Nicolini 3. Coach: Leonardo Barbieri

RANIERI INT VOLLEY SOVERATO: Mennecozzi, Badalamenti 10, Ferrario (L), Quarchioni 13, Saveriano 1, Gabbiadini 8, Ascensao M ne, Riparbelli18, Tajè 4, Buffo ne, Foucher 2, Ascensao R ne. Coach: Bruno Napolitano

ARBITRI: Laghi Marco – Traversa Nicola

DURATA SET: 26′, 23′, 22′, 26′. Tot 1h37′

MURI: Talmassons 14, Soverato 8