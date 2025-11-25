Scontro auto con motoape sulla Statale 106, muore anziano di 87 anni

Un tragico incidente stradale ha scosso nel tardo pomeriggio di oggi la comunità di Mirto Crosia, nel Cosentino, dove un uomo di 87 anni ha perso la vita in uno scontro avvenuto lungo la trafficata Statale 106 Jonica.

​La vittima, un pensionato del luogo, era alla guida del suo motocarro quando, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto coinvolto in un violento impatto con un’automobile. L’incidente si è verificato nel territorio comunale di Mirto Crosia.

​L’Impatto Fatale

​Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro è stato talmente violento da sbalzare il pensionato fuori dall’abitacolo del motocarro. L’uomo è purtroppo deceduto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate.

​Immediato l’allarme e l’arrivo sul posto del personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano.

​I Rilievi dei Carabinieri

​Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia locale, che hanno immediatamente avviato i rilievi tecnici necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire le responsabilità. Il tratto di Statale è rimasto parzialmente interdetto al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di indagine.