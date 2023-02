Scontro auto-furgone sulla Statale 106, muore un pensionato

Un pensionato di 79 anni, V.I., di Stignano, è deceduto in seguito ad un incidente stradale che si è verificato sulla Statale Jonica nella contrada Favaco di Stignano Mare. L’auto condotta dalla vittima si è scontrata, per cause ancora in via d’accertamento, con un furgone guidato da una persona di Marina di Gioiosa che, nello scontro, ha riportato ferite non gravi.

Nel violento impatto tra i due veicoli, il pensionato ha riportato diverse lesioni e ferite in diverse parti del corpo. L’uomo è stato subito soccorso e trasportato nell’ospedale di Locri, ma è deceduto a distanza di alcune ore dall’incidente.

I due veicoli sono stati posti sotto sequestro su disposizione della Procura di Locri. Sul sinistro stanno svolgendo indagini i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Roccella Ionica.